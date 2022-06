In nur 6 Schritten kannst du deinen eigenen Steinofen bauen

Das Fundament ist neben dem Backraum das Herzstück des Steinofens und sollte so stabil wie möglich sein. Denn hierauf lastet später das Gewicht von Unterbau, Oberbau und Dach. Eine Bodenplatte sollte zwischen 1,20 m x 1,20 m und 2,00 m x 2,00 groß sein und etwa eine Stärke von 20 cm aufweisen. Anhand der genauen Maße der gewählten Bodenplatte wird daraufhin das Fundament abgesteckt. Am besten wird hier ein wenig mehr als nötig ausgehoben – so bleibt noch genügend Raum für das spätere Arbeiten.

Daraufhin wird der Mutterboden ausgehoben. Empfehlenswert ist hier eine Tiefe von 20 bis 30 cm. Wenn dieser Bereich ausgeschachtet wurde, sollte der Boden mit einem Handstampfer ordentlich gefestigt werden, so sorgt ihr zusätzlich für einen tragfähigen Untergrund. Danach wird Kies eingefüllt und eine Schalung eingesetzt, die das spätere Fundament begrenzt. Setzt sie am besten mithilfe einer Wasserwaage ein, so wird ein ordentliches und gerades Ergebnis erzielt.

Danach wird Beton angemischt (hier am besten beim Experten je nach Produkt nach der optimalen Mischung fragen) und nach und nach in die eingesetzte Schalung gefüllt. Eine Armierung sollte etwa nach einer Befüllung von 10 cm eingesetzt werden, danach folgt erneut eine Schicht Betonfüllung, deren Oberfläche planeben abgezogen werden muss. Das Fundament braucht nun einige Zeit, um auszuhärten, bestenfalls wird eine Wartezeit von zwei Wochen eingeplant, so kann der Beton optimal aushärten.