Schlafzimmer gestalten – 9 Stilrichtungen

Vintage, Retro, Nostalgie – alles, was aus längst vergangenen Zeiten stammt, ist hip. Kein Wunder also, dass sich so viele Menschen momentan ihr Schlafzimmer im Vintage-Style einrichten. Was man dafür braucht? Einfach mal auf Omas Dachboden oder diversen Flohmärkten nach schmiedeeisernen Betten, Schaukelstühlen, Blumenbettwäsche, Kronleuchtern, alten Nachttischlampen und Retro-Möbeln suchen.