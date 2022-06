Gemütlicher Wohnen mit Vorhängen – gewusst, wie!

Bevor ihr überhaupt daran denken könnt, loszuziehen und in Fachgeschäften für Wohntextilien nach schönen Gardinenschals für euer Zuhause zu suchen, solltet ihr euch zuerst daheim beherzt ans Werk machen. Statt Farb- und Stoffmustern nehmt ihr euch dann Zollstock, Papier und Bleistift zur Hand – gegebenenfalls sogar einen Stufentritt oder eine Leiter. Denn als Allererstes wird in dem Zimmer, dessen Raumgestaltung durch Vorhänge ergänzt werden soll, Maß genommen. Den Zollstock legt ihr dabei nicht nur an den Fenstern, sondern auch an den Wänden an. Beachtet hierbei, das viele Hersteller und Anbieter von Gardinen ihre Ware in fixen Maßen im Sortiment haben. Diese Maßangaben richten sich nach Standards, die an herkömmliche Raumhöhen sowie der generellen Einbauhöhe von Fenstern angelehnt sind. Habt ihr bereits im Hinterkopf, dass die neuen Vorhangschals von der Decke bis zum Boden reichen sollen, dann erinnert euch an genau diesen Punkt. Bodenlange Gardinen werden dabei in der Regel in zwei Längenmaßen angeboten, wonach sich ein längeres Maß an die Verwendung in Altbauten mit hohen Decken richtet und das kürzere die Nutzung in Neubauten vorsieht. Eure ermittelten Maße sind der Dreh- und Angelpunkt der erfolgreichen Raumeinrichtung mit Vorhängen. Hier wird sich zeigen, ob ihr die Standardmaße der Wohntextilien unverändert an euren Fenstern anbringen könnt oder ob euer nächster Gang der Änderungsschneiderei gilt, die den Vorhang auf das gewünschte Maß kürzen muss. Achtet darauf, Gardinen nicht zu kurz zu kaufen. Dieser Einrichtungsfehler fällt unangenehm auf und kann auch nicht durch künstliches Verlängern ungeschehen gemacht werden.