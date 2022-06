Die Farbe Rot steht nicht nur für Liebe, Leidenschaft und Lebenslust. Man sagt ihr auch eine appetitanregende Wirkung nach. Viel Rot in der Küche ist also nichts für Asketen, Kalorienzähler und Fans von schnellen Fertiggerichten, sondern die perfekte Farbe für alle, die das sinnliche Leben und kulinarische Genüsse lieben. Rote Küchen sind echte Eyecatcher, die Individualität und Kreativität ausdrücken und jeden Gast mit ihrer einladenden und gemütlichen Ausstrahlung sofort um den Finger wickeln. In den folgenden Küchen wird nicht an Salatblättern geknabbert oder täglich Tiefkühlpizza aufgewärmt, sondern zusammen gekocht, gelacht, gegessen und gelebt.