Vom Trauerspiel zur Romanze

Sich einem alten Haus anzunehmen, erfordert ein wenig Mut. Denn es können versteckte Mängel warten, die zu einer wahren Kostenfalle führen können. Daher sollte sich jeder, der den Traum vom alten Haus hegt, zuvor von einem Architekten gut beraten lassen.

In Reitnau, der Schweiz, wurden die Bauherren von dem Architekturbüro Raumquadrat bestens planerisch unterstützt und so können sie in ihrem frisch sanierten Gebäude den charmanten Traum vom Haus mit Geschichte leben.