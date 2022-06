Farbe in der Küche

Rote Tomaten, grüner Salat, gelbe Nudeln, schwarze Oliven – in der Küche geht es ganz schön bunt zu. Wie langweilig wäre unser Essen so ganz ohne Farbe! Das Gleiche gilt übrigens auch für die Küche an sich, denn sie ist nun mal ein Raum für Kreativität, Sinnlichkeit und Leidenschaft. Und all dies kann sich am besten entfalten in einer Umgebung, die bunt und farbenfroh ist. Unsere Beispiele zeigen, wie viel Spaß eine bunte Küche macht und was wir tun können, um ein bisschen mehr Farbe in diesen Raum zu bringen.