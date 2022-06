Wohnen über den Wolken

Richtig interessant wird es bei dieser Residenz erst auf der Rückseite. Aufgrund der Hanglage scheint vor allem das Obergeschoss mit Terrasse in der Luft zu schweben. Beton und Glas wurden bei der Fassade gekonnt in Beziehung gesetzt und geben zusammen mit der ungewöhnlichen Form des Baukörpers der Immobilie ihren unvergleichlichen Look. Der Hauptzugang befindet sich in der mittleren der drei Etagen, zusammen mit einem Wohn- und Schlafzimmer sowie der Küche. Die restlichen Räume verteilen sich auf Ober- und Untergeschoss, außerdem bietet der gepflegte Garten zusätzlichen Wohnraum.