Haus aus einer anderen Dimension

Hier ein Blick in die Küche, die von warmem Holz dominiert wird und so ein wohnliches und heimeliges Flair erhält. Dennoch wirkt sie dank der klaren Linienführung und der reduzierten Gestaltung auch sehr zeitgemäß und modern. Die hochwertigen Geräte verstecken sich hinter den grifflosen Holzfronten, die große Kücheninsel bietet jede Menge Platz zum Kochen und darüber hinaus noch Platz an der Bar für bis zu vier Gäste.