Innovativ wohnen

Runde Formen bestimmen auch das Design im Schlafzimmer. Das ovale Bett mit höher verlaufendem Kopfende und dem vorgelegten Flokati-Teppich spricht für einen ausgewählten Geschmack. Was die Deckenbeleuchtung angeht, hat man sich auch hier kreative Gedanken gemacht. So sorgen punktuell gesetzte Deckenleuchten in Kreisform für spannende Lichtverhältnisse. Daneben bilden der Egg Chair von Arne Jacobsen, die Wand in cremefarbener Steinoptik sowie die Fototapete mit farblich passendem, floralem Muster weitere Highlights. In Form von Vasen und dem versetzten Wandregal für Bilder und Bücher wird der Raum um dekorative Wohnaccessoires mit Funktion bereichert. Zusammen mit den verschiedenen Materialien und Strukturen entstand ein Raum mit hohem Gemütlichkeitsfaktor und besonderem Flair, der zum Wohlfühlen einlädt.