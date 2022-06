Rotes Haus

Nein, wir sind nicht farbenblind, und ja, auf dem ersten Foto ist die Farbe Rot ziemlich rar gesät. Aber wartet ab, bis ihr das Haus von der anderen Seite seht… ! Bei dem roten Haus handelt es sich um ein Projekt der Helwig Haus und Raum Planungs GmbH, das in einem Neubaugebiet in Heppenheim an der Bergstraße umgesetzt wurde. Beim Bau galt es, die sehr strengen Auflagen des Bebauungsplans penibel einzuhalten. So musste die Dachneigung beispielsweise zwischen 33 und 27 Grad betragen und das Dach mit einer roten Ziegeleindeckung versehen werden. Wir zeigen euch, wie unsere Experten trotz der strikten Vorschriften ein einzigartiges Zuhause für ihre Kunden geschaffen haben.