Die besten Techniken, um die 9 geläufigsten Bodenbeläge zu reinigen

Fliesen, ob groß oder klein, gehören zu den pflegeleichtesten Bodenbelägen und werden nicht nur in Nassbereichen wie Bad und Küche gern verwendet. Am wichtigsten ist, dass sie von einem fachkundigen Fliesenleger verlegt werden. Diese kann auch Tipps für die Erstreinigung und zum jeweiligen Material geben. Am besten und umweltfreundlichsten werden Fliesen sauber, wenn sie regelmäßig mit einem neutralen Allzweckreiniger, der so gering wie möglich dosiert wird, gewischt werden. Böden, die mit kleinen Fliesen gestaltet sind, haben viele Fugen. Sollten diese nach dem normalen Wischen grau oder schmutzig wirken, können sie einfach mit einer sanften Bürste gereinigt werden.