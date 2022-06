Schickes, kleines Einfamilienhaus

Betritt man das Gebäude, wird man in Empfang genommen von einer knallgrünen Wand, die für einen absoluten Frischekick in dem Bereich sorgt. Die Wände, Decken und auch die Treppe wurden aus Beton ausgebildet und geben dominant den Ton an. Quadratische Strahler, die in der horizontalen Fläche eingelassen wurden, übernehmen die künstliche Beleuchtung.

Die Treppe führt in das erste Geschoss des Hauses, wo sich die privaten Räume anordnen. Über einen Luftraum sind die beiden Etagen miteinander verbunden und stehen somit in einem Dialog zueinander. Insgesamt findet man im ersten Stockwerk zwei Zimmer, die gen Süden ausgerichtet sind. Auf der gegenüberliegenden Seite ordnet sich ein Schlafzimmer mit anschließender Ankleide und einem Badezimmer an.