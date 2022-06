Die verschobene Villa

Auf der Rückseite des Hauses geht die Terrasse, die der L-förmigen Gestaltung des Hauses folgt, direkt in den Pool über. Die Terrasse ist teilweise überdacht und bietet so bei jedem Wetter ausreichend Platz zum Wohlfühlen an der frischen Luft. Die Formen im Außenbereich passen sich der kantigen Formgebung des Gebäudes nahtlos an. Sowohl Terrasse als auch Pool und Rasenfläche bestechen mit klaren, geraden Linien und verzichten auf jegliche Schnörkel oder Kurven.