Altersgerechtes Wohnen – mehr als nur Barrierefreiheit

Wer heute Mitte 20 ist und am Beginn seines beruflichen Weges steht, denkt oft noch nicht darüber nach, was vielleicht in 50 oder 60 Jahren sein wird, wenn die Gelenke erst einmal Probleme bereiten und man vielleicht am Stock geht oder sogar im Rollstuhl sitzt. Dann wird ein Haus, vor Jahrzehnten gebaut oder gekauft, nicht selten zum Mühsal. Hier zeigt Hanlo Haus daher eine mögliche Lösung für Bauherren, die weit voraus blicken und bereits beim Hausbau das Wohnen im Alter bedenken. Architekten und Generalunternehmer haben sich auf die Bedürfnisse vieler solcher Bauherren durch diverse Angebote für altersgerechtes Wohnen eingestellt, die es dem Hausbesitzer ermöglichen sollen, sich möglichst lange in den eigenen Wänden selbständig fortbewegen und versorgen zu können. Das Stichwort heißt hier barrierefreies Wohnen. Umgesetzt in einem praktisch treppenlosen Gebäude im sogenannten Bungalowstil, findet das Wohnen hier bei unserem Beispiel ausschließlich in nur einem einzigen und dazu auch ebenerdigen Geschoss statt. Der berühmte Bungalowstil ist demnach bereits eine insgesamt gute Voraussetzung für ein barrierefreies und daher altersgerechtes Wohnen.