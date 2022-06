10 Wege zur individuellen Schlafzimmereinrichtung

Für den erholsamen Schlaf ist eine wohldurchdachte Schlafzimmereinrichtung nicht zu unterschätzen. Das Schlafzimmer ist der Ort, an dem die Sinne am Ende eines Tages zur Ruhe kommen und an jedem Morgen neu erwachen. Es liegt also auf der Hand, dass nur eine ausgewogene Schlafzimmergestaltung behutsame Sinnesreize auslöst. Diese angenehmen Reize begleiten uns beiläufig, aber überaus wirksam in den Schlaf und zaubern uns ganz unbemerkt ein morgendliches Lächeln ins Gesicht. Stellt euch selbst einmal die Frage, was es braucht, damit ihr mit solch Wohlgefühl beschwingt in den Tag starten könnt! Wie ihr euch mit einer individuellen Schlafzimmereinrichtung etwas Gutes tun könnt, zeigen wir in diesem Ideenbuch.