Hausboot im schönen Hamburg

Für mehr Wohnlichkeit sorgt in diesem Bereich ein Echtholzboden, der sich in einem filigranen Stäbchenparkett präsentiert. Passend dazu wurden zwei Freischwingerstühle im Raum platziert, die in ihrer Oberfläche das natürliche Material Holz aufgreifen. Eine kleine Galerie wurde in den Bereich eingeplant und erzeugt dadurch einen Dialog zu dem tieferliegenden Raum.

