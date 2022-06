Pflanzenkübel aus Beton selber machen

Eure Hände solltet ihr beim Mischen des Betons mit ein paar guten Küchen- oder Arbeitshandschuhen schützen. Mischt die Betonmasse in einem Eimer oder auch in einer Schubkarre. Am besten verwendet ihr hochfesten Beton. Schüttet den Beton in den Eimer oder die Schubkarre und gebt nach und nach das Wasser unter ständigem Rühren hinzu. Beachtet unbedingt das notwendige Mischungsverhältnis, ihr findet es auf der Verpackung eurer Betonmischung.

Zur Betonmischung könnt ihr auch Glasscherben, Steine, Muscheln, Perlen oder andere dekorative Materialien hinzugeben. Damit zaubert ihr schöne Effekte auf dem Pflanzenkübel. Achtet nur darauf, dass die Konsistenz des Betons insgesamt die gleiche bleibt.