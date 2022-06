Vom tristen Reihenendhaus zum stylischen Zuhause

Das bereits von außen besichtigte, neu gestaltete Dachgeschoss überzeugt auch von innen. Bodentiefe Fenster lassen ein Höchstmaß an Tageslicht in den Raum fließen und bieten außerdem Zugang zu einem der Balkone. Der geschmackvoll-unaufdringliche Stil der Inneneinrichtung setzt sich bis unter das Dach fort. Es wurde eine stylishe Sitzecke in Beige- und Brauntönen eingerichtet, außerdem bietet sich der lichtdurchflutete Bereich ideal als Arbeitsplatz an.