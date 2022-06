Wohnglück auf drei Etagen

Direkt an die Küche schließt sich der Essbereich an. Vor dem zum Garten hin gelegenen, imposanten Fenster gruppiert sich ein rechteckiger Holztisch samt Stühlen. Hier entschied man sich für ein hochlehniges Modell mit heller Polsterung, was harmonisch in das Gesamtkonzept passt. Ein schönes, altes Schränkchen und ein gerahmtes Bild markieren den Übergang zwischen den verschiedenen Zonen. Im gesamten, offen gestalteten Koch-, Ess- und Wohnbereich wurde hochwertiges Stäbchenparkett verlegt, was eine tolle Symbiose mit den einfallenden Sonnenstrahlen eingeht.