Das Haus, das alles hat

Bei der Planung des Hauses standen aber nicht nur Design und Komfort im Fokus, es ging den Architekten und den Bauherren auch darum, die Architektur in Harmonie mit der Natur zu gestalten und das Gebäude so nachhaltig wie möglich zu entwerfen. Dementsprechend wurde der Baukörper gemäß der Himmels- und Windrichtungen so geplant, dass er größtenteils natürlich belüftet werden kann und die Bewohner kaum auf eine Klimaanlage angewiesen sind. Darüber hinaus wurde die Vegetation rund um das Haus mit Bedacht so gewählt, dass auch sie dabei hilft, das Klima zu regulieren. Pflanzen kompensieren nämlich die Wärmeeinstrahlung, indem sie Wasser verdunsten und dazu beitragen, dass das Gebäude abkühlt.