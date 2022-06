Das Geheimnis einer perfekt gestrichenen Wand in Weiß

Weiß als Farbe für Wände erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Sie lässt sich nicht nur mit nahezu allen Möbeldesigns kombinieren, sondern sorgt zudem auch in kleinen Räumen für eine wohnliche und gemütliche Atmosphäre. Doch wie kompliziert ist es eigentlich, weiße Wände zu streichen? Reicht es, die Farbrolle lediglich einmal über die betreffenden Stellen fahren zu lassen, um sich über ein einheitliches Bild freuen zu können? Wie in Bezug auf andere Farben gilt auch bei Weiß der Leitspruch: „Übung macht den Meister!“. Mit ein wenig Vorbereitung und den passenden Materialien ist es mitunter einfacher als gedacht, ein Zimmer innerhalb weniger Stunden in einem komplett neuen Look erscheinen zu lassen. Wer seine Wände weiß streicht verfügt über die perfekte „Unterlage“ für Bilder, Poster und Dekoartikel aller Art.