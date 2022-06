So räumt ihr euer Zuhause wie von Zauberhand auf

Sicherlich kennt ihr auch das Gefühl, dass sich die Lust am Putzen nicht wirklich einstellen will. Kein Problem! Besonders in haushaltstechnischer Hinsicht ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Fangt klein an und startet zum Beispiel mit dem, was euch am meisten Spaß macht. Stellt euch vor, ihr würdet ohnehin eine Putzfrau beschäftigen, die euch die eher unliebsamen Aufgaben, wie zum Beispiel das Bodenwischen abnimmt. Arbeitet euch von Raum zu Raum und von Gegenstand zu Gegenstand. Schnell werdet ihr feststellen, dass die einzelnen Arbeiten ineinander übergehen und höchstwahrscheinlich überhaupt nicht so abschreckend sind, wie sie vorher gewirkt haben. Und vor allem: lasst euch Zeit! Wer einen Putztag einplant, darf diesen getrost komplett ausnutzen! Wie ihr für mehr Ordnung in eurem Kleiderschrank sorgen könnt, erfahrt ihr hier!