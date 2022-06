Wohntraum mit luxuriöser Pool-Landschaft

An so einem atemberaubenden Haus kann man sich gar nicht satt sehen und so verwundert es nicht, dass der geschickt angelegte Pool auch wie eine Art Reflexionsbecken fungiert. Durch die Reflexion der eintreffenden Lichtstrahlen entsteht in dem stehenden Gewässer ein Spiegelbild des Hauses. Auf diese Weise kann man seine Schönheit aus Stein und Glas gleich noch mehr genießen.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, erfährt in unserem passenden Ideenbuch, wie der Poolbau zum Erfolg wird, mehr.