9 begehbare Duschen mit Wow-Effekt

Ebenso stimmungsvoll geht es in diesem Bad zu. Dafür sorgen die Deckenstrahler, die auch für die Duschkabine vorgesehen wurden. Sie spenden ein sanftes Licht und tauchen den Raum in eine behagliche Atmosphäre ein. Die Gestaltung der Dusche ist nicht nur modern, sondern auch höchst komfortabel. So wurde sie wie alle Beispiele in diesem Ideenbuch eben zum Boden angelegt und hält zudem eine Sitzbank bereit. Dadurch kann man seinen Pflegeritualen ausgiebig nachgehen und muss sich in diesem Punkt keine Gedanken mehr über das Wohnen im Alter machen.