Einfamilienhaus mit Schwebefaktor

Das Haus steht in einem ruhigen, durchgrünten Wohngebiet im Norden von Bremen, umgeben von Bäumen und einem schönen Gartengrundstück. In seiner Dachform und mit der Fassade aus Torfbrandklinkern gliedert sich das Gebäude harmonisch in die örtliche Bautradition ein, bleibt dabei aber in seiner Formensprache ganz zeitgenössisch. Blickfang des zweigeschossiges Einfamilienhauses ist sein schwebendes Satteldach, das, nur von zierlichen Stützen getragen, auf einem kubischen Sockelbau aus Klinker ruht. Durch das rundum verlaufende Fensterband wirkt das Dach, als schwebe es über dem Baukörper.