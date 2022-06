Kompaktes Passivhaus

Die Küche setzt sich aus zwei Elementen zusammen und wurde passend in eine Nische eingefügt. Die Wand wurde in einem sanften, braunen Cremeton gestrichen, sodass die Zone an Tiefe gewinnt. Im Wohnbereich, der direkt an die Küche anschließt, verlegte man einen Holzboden, der im Handumdrehen für Gemütlichkeit sorgt.

