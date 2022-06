Funkelndes Traumhaus

Mittelpunkt des Esszimmers ist der große runde Holztisch, an dem zehn Personen ganz bequem Platz finden. Der Tisch wurde, ebenso wie die Lampe darüber, von Artigas Arquitectos entworfen. Auch vom Esszimmer gelangt man direkt auf die überdachte Terrasse und in den weitläufigen Garten. Hier kann man auch bei nicht so schönem Wetter sein Essen mit dem Gefühl genießen, an der frischen Luft zu sein, ohne dabei das Haus verlassen zu müssen.