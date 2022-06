Wohnen im Quadrat

Der Fußboden im Innenbereich ist mit rechteckigen Fliesen in Anthrazit ausgelegt, die Wände sind schlicht weiß gehalten. So entsteht eine ideale Kulisse für die glamouröse Küche in dunklem Weinrot und den sich anschließenden Essbereich mit rustikaler Möblierung. Dieses kontrastreiche Zusammenspiel von glatter Eleganz und rauhem Charme verleiht diesem Raum ein ganz besonderes Flair. Witziges Detail ist die Leuchte über dem Esstisch, deren Lampenschirm sich aus Besteck zusammensetzt.