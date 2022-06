Auf halbem Weg zwischen Amsterdam und Utrecht liegen die Vinkeveener Seen, ein malerisches Naturerholungsgebiet, das mit seiner malerischen Landschaft Wassersportler, Naturfreunde, Wanderer und viele weitere Touristen anzieht. Doch auch die Einheimischen fühlen sich an diesem schönen Fleckchen Erde besonders wohl. So bekamen unsere niederländischen Experten von Building Design Architectuur den Auftrag, für ihre Kunden ein modernes Landhaus im Grünen zu errichten, das mit zeitgenössischem Design und jeder Menge Luxus überzeugt, sich aber gleichzeitig harmonisch in die traditionelle Bebauung der Region und in die idyllische Natur integriert.