Familienhaus mit allen Annehmlichkeiten

Das Esszimmer ist sehr elegant eingerichtet. Der runde weiße Tisch mit passenden Stühlen in Kontrastfarbe wird von einer ästhetischen Lampe beleuchtet. An Wänden und Böden dominiert ein ungewöhnliches Farbschema aus Gelb- und Goldtönen. So lässt sich stilvoll speisen. Mit welchen Designelementen sonst noch goldene Zeiten anbrechen, verraten wir euch in unserem passenden Ideenbuch.