Das Einraum-Haus

Wie zuvor bereits angesprochen, ist der Kamin alles andere als traditionell. Und hier sehen wir auch warum: Ein moderner, in die Wand eingefasster Kamin mit seitlicher Holzablage sorgt in diesem Haus für behagliche Wärme. Im signalisierenden Rot zieht er alle Blicke auf sich, ebenso wie das in diesem Bereich farblich abgestimmte Mobiliar. Die hohen Decken sowie die Bodenfliesen verschaffen dem Raum ein luftiges Ambiente.

