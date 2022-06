Landhaus aus dem Bilderbuch

Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Die Landhausvilla verfügt über mehr als 330 qm Wohnfläche und bietet ihren Nutzern exklusive Wohnqualität der Extraklasse. Hier sehen wir den im klassischen Landhausstil gehaltenen Wohnbereich mit Kamin und Flügeltüren. Die Einrichtung wurde mit viel Liebe zum Detail geplant und verfügt über zahlreiche ausgewählte und raffinierte Nuancen wie dezent eingesetzten Stuck, feinstes Fischgrätparkett und elegante, antike Möbel. Doch so traditionell sie auch wirken mag – die Villa ist in Sachen Ausstattung und Energieeffizienz auf dem neuesten Stand der Technik. Als Klimaschutzhaus trägt sie aktiv zur Reduzierung des CO2 -Ausstoßes und somit zur Verbesserung unseres Weltklimas bei. Mehr als 50 Tonnen CO2 werden mit diesem Holzhaus gespeichert – ein Wert, der dem durchschnittlichen CO2- Ausstoß eines Mittelklassefahrzeuges in 20 Jahren bei 10.000 km Jahresleistung entspricht.