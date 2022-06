5 Dinge, die in keinem modernen Haus fehlen dürfen

Drei Kuben stechen von der Straßenseite hervor und bilden das Ensemble eines koreanischen Einfamilienhauses. Die Volumen weisen unterschiedliche Größen auf und scheinen eine Stadt in einem kleineren Maßstab nachbilden zu wollen. Einschnitte sorgen für Freiraum und für Abwechslung in dem homogenen Erscheinungsbild. Das Grundstück wird mithilfe eines Betonzauns abgelöst, der in einen klassischen Edelstahlzaun übergeht.