Modernes Wohnhaus im Alpenvorland

Highlight der Außenanlage ist der moderne Pool in stilvollem Design. Am Rande des Grundstücks zieht er sich bis vor die Stirnseite des Hauses und wird auf drei Seiten von Mauern eingerahmt. So sind die Bewohner beim Bahnenziehen vor neugierigen Blicken geschützt. Auf einem kleinen, überdachten Bereich lässt es sich in den roten Polstermöbeln herrlich entspannen.