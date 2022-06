Nützliche Tiere im Garten

Vögel im Garten erfreuen uns nicht nur mit ihrer hübschen Optik und ihrem zwitschernden Gesang. Viele von ihnen sind auch echt nützlich, denn sie fressen Schädlinge und Schnecken. Laden wir also so viele Vögel wie möglich in unseren Garten ein, können wir uns über ein ausgewogenes ökologisches Gleichgewicht freuen. Um den gefiederten Helfern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen, ist es ratsam, ihnen im Sommer Trinkwasser in Form einer Vogeltränke anzubieten. Wichtig: Das Wasser sollte regelmäßig gewechselt und so angeboten werden, dass die Vögel beim Trinken keine Angst vor Katzenangriffen haben müssen. Wenn es draußen kälter und schwieriger für die Tiere wird, Nahrung zu finden, sind Vogelhäuser eine gute Möglichkeit, ihnen über den Winter zu helfen.