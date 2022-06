Komplette Renovierung eines Landhauses bei Dortmund

Um keine Gedrungenheit in den Räumlichkeiten entstehen zu lassen, wurden die Wände in Weiß gehalten, was den Raum atmen lässt. Unterstützt wird dies durch die hellen Bodendielen und das ebenfalls aus Holz bestehende Mobiliar. Die Fenster zu beiden Seiten lassen genügend Licht herein und geben Ausblick in den angrenzenden Garten. Dabei stehen kleine Renovierungsarbeiten immer mal wieder an, scheinen zu solch einem (Lebens-)Projekt aber auch irgendwie dazuzugehören.