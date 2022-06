Einfamilienhaus mit Urlaubsflair

Wer der Meinung ist, man könne nur in einem abgegrenzten Raum konzentriert arbeiten, der wird sich vermutlich in diesem Arbeitszimmer nicht besonders wohlfühlen. Für all diejenigen jedoch, die Freiheit brauchen, bietet das Büro alles, was das Herz begehrt. Direkt unter einem Luftraum ordnet sich der rechtwinklige Schreibtisch an. Im Hintergrund und somit immer griffbereit findet sich ein Regal, das viel Platz für Literatur bietet.