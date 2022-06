Kleine Gärten gestalten – 10 Tipps und Tricks

Ein weiterer Trick beim kleine Gärten gestalten ist die Gliederung in sinnvolle Abschnitte. So bringt man Ordnung und Struktur in den Außenbereich und kann verschiedene Funktionsbereiche nutzen, wie zum Beispiel eine Ruheoase, ein Gemüsebeet und einen Spielbereich für die Kinder. Diese unterschiedlichen Sektionen sollte man unbedingt optisch voneinander trennen, allerdings nicht mit massiven Mauern, Zäunen oder hohen Hecken. Stattdessen empfehlen sich kleine Gehölze, Minihecken oder niedrige Mäuerchen, Gräser, bewachsene Rankgitter oder auch ein kurzer, bepflanzter Sichtschutz. Der Effekt dahinter: Der Garten lässt sich so nicht in seiner Gesamtheit überblicken. Das Auge des Betrachters weiß nie, ob es vielleicht hinter der nächsten Abgrenzung noch weiter geht. So wirkt die Gartenfläche größer, als sie tatsächlich ist.