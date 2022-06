Top 5: Eine bunte Mischung Traumhäuser

Nachbarn nerven. In den meisten Fällen sind sie viel zu neugierig und man hat stets den Eindruck, dass sie einen observieren. Man kann dem aber auch ganz einfach entgegen wirken, indem man alles über sein Leben preis gibt, sodass erst gar keine Neugierde aufkommt. So oder so ähnlich ging es in der baden-württembergischen Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen zu. Denn hier wurde ein Haus für neugierige Nachbarn gebaut, das garantiert nichts für jedermann ist. Aber unsere Statistik zeigte uns, auch ihr wart von dem vielen Glas und den tiefen Einblicken begeistert. Somit geht unser fünfter Platz an das wunderbare Haus, das nichts verbirgt.