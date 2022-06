Innenraum deluxe mit stylisher Hülle

Seine markante Einfachheit ist, was dieses Haus so besonders macht. Klare Linien und ein monochromes Farbkonzept bestimmen den Hauptbaukörper. Einfach, heißt aber nicht uninspiriert – bereits an der Außenhülle kann man einige Raffinessen ablesen. Auf dieser Aufnahme sticht auch die aufregende Farbpalette der Umgebung ins Auge. Das kräftige Grün des Gartens, das strahlende Blau des Himmels und das warme Braun der angrenzenden Holzkonstruktion geben zusammen mit dem weiß-grauen Haus eine sagenhafte Kompostion ab.