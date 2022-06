Mal ordentlich Dampf ablassen! Mit dem richtigen Saunaofen für zuhause

Bei den Saunaöfen unterscheidet man grundsätzlich zwischen den vier Varianten Holz-, Elektro-, Gas-, und Bio-Saunaofen. Der holzbefeuerte Saunaofen ist die älteste und wohl bekannteste Form des Saunaofens und hat seinen Ursprung in Finnland. Der Klassiker unter den Saunaöfen wird mit trockenem Holz in Kaminqualität beheizt. An die ursprüngliche und natürliche Atmosphäre, die der Holzsaunaofen mit seinem Knistern und dem Duft des verbrennenden Holzes erzeugt, kommt keine andere Ofenart heran. Je qualitativ hochwertiger das Holz, desto schöner wird der Saunagang. Durch das Verwenden von verschiedenen Holzarten kann man zudem unterschiedliche Düfte erzeugen. Beim Holzsaunaofen muss man sich keine Gedanken über die Strom- bzw. Gaskosten machen, da er komplett unabhängig von einer Stromquelle ist. Im Gegensatz zu anderen Ofenmodellen kann man einen mit Holzfeuerung betriebenen Ofen direkt auf die Holz- oder Betonunterlage stellen, sofern der Boden feuerfest ist. Für den Betrieb des Holzsaunaofens ist der Anschluss an einen passenden Schornstein erforderlich. Der Nachteil dieses Ofentyps sind die Rußpartikel, die beim Befeuern entstehen und sich in der gesamten Sauna ablegen, weshalb das Saunainnere regelmäßig vom Ruß befreit werden muss.