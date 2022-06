6 simple Tricks für mehr Gemütlichkeit

Damit unsere Wohnung schön warm bleibt, ohne unnötig Heizkosten zu verpulvern, unterteilen wir die Räume in Orte, in denen man lebt und Orte, in denen man schläft. Das bedeutet, dass im Schlafzimmer am Tage die Heizung getrost ausbleiben kann, denn hier liegt eine optimale Temperatur in der Nacht zwischen 16° und 19° Celsius. Während wir in allen anderen Bereichen, so wie das Wohnzimmer und das Kinderzimmer eine Temperatur von 21° bis 23° Celsius zur Verfügung stellen sollten. In der Küche reicht eine Zimmertemperatur zwischen 18° bis 19° Celsius, da ansonsten Backofen und Herd die gewünschte Wärme bei Nutzung zur Verfügung stellen. Im Badezimmer dagegen brauchen wir etwas mehr Wärme, mehr als 23° Celsius, damit wir nach dem Baden oder Duschen nicht anfangen zu frieren.

Bei diesen Temperaturverhältnissen sind die Heizkosten im Winter nicht zu hoch, die Wohnung aber auch nicht zu kalt. Wer einen eigenen Kamin besitzt, kann sich an mehreren Vorteilen erfreuen, denn hier fällt der Energieverbrauch und somit die Kosten im Vergleich zur Heizung günstiger aus, und wenn der Ofen einmal brennt, ist es besonders kuschelig. Eine wohlige Wärme verbreitet sich im gesamten Raum und das Knistern der Hölzer trägt zu einem zusätzlichen Geborgenheitsfaktor bei. Mehr Wärme geht nicht und der Winter bleibt, wo er ist, vor der Tür, bis zum nächsten Jahr, wenn wir bestens gerüstet sind.