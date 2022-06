Traumhaus mit Meerblick

Ihr träumt vom Haus am Meer mit jeder Menge Platz, Luxus und einer grandiosen Aussicht aufs Wasser? Dann ist unser heutiges Projekt genau das Richtige für euch. Es steht am südwestlichsten Zipfel Englands, in Bigbury on Sea, und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die See und die grünen Hügel der Umgebung. Das Beste daran: Man kann dieses Haus mieten und hier mit Freunden oder der Familie unvergessliche Ferien verbringen. Hier kommen die beeindruckenden Bilder unserer Immobilienmaklerexperten von Perfect Stays.