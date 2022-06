Nachhaltig und stylish: 6 Fotos, mit denen du dich in dieses Haus verlieben wirst

Sehr interessant, aber wenig offen gibt sich die Fassade auf der Straßenseite. Der flache Bau wurde in seiner Gesamtheit mit einer Weichfaserplatte umhüllt und auf Lattung mit einer Faserzementplatte in Spitzschablonendeckung geschützt. Die schuppenartige Struktur schützt vor Regen und Wind und stellt eine enge Verbindung zu seiner Lage her. Schließlich wurde diese Art der Verkleidung schon immer an den Wetterseiten der Häuser in der Eifel genutzt. Als kontrastierende Elemente wurden die Garage in Holzoptik und der Eingangsbereich in einem kräftigen Rot gehalten.