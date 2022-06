Ein Sommerhaus trifft ins Schwarze

Auf der Rückseite grenzt das Grundstück direkt an einen malerischen Kanal. Das Haus öffnet sich der natürlichen Umgebung mit einer großen, über Eck verlaufenden Glasfläche im Erdgeschoss. Die Schiebetüren führen auf eine kleine Terrasse, von der aus man den Blick auf die Idylle hinterm Haus schweifen lassen kann. Die Fassade des Gebäudes wurde mit schwarz lackierten Holzlatten verkleidet und geht nahtlos in das gleichfarbige Wellblechdach über, sodass ein einheitlicher Look entsteht, welcher die reduzierte Architektur des Baus zusätzlich unterstreicht.