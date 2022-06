Ein Haus geht auf Zeitreise

Wir laden euch heute auf eine kleine Architekturzeitreise ein. Es geht ins viktorianische England, eine Zeit, in der man gerne schicke kleine Häuschen mit Erkerchen, Türmchen, Gauben und ein wenig verspieltem Schnickschnack baute. Doch so charmant diese Häuser aus dem späten 19. Jahrhundert auch heute noch sind – der Vorstellung von modernem, zeitgemäßem Wohnen entsprechen sie meist nicht mehr so richtig. Dafür sind sie einfach zu geschlossen, dunkel und verschnörkelt. Deshalb werden immer mehr dieser alten Gebäude heute professionell modernisiert und behutsam ins Hier und Jetzt geholt, ohne dass dabei ihr besonderer, historischer Charme verloren geht. Das Projekt, das wir euch mitgebracht haben, stammt aus der Feder des englischen Architekturbüros Corebuild.