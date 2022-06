Designs aus der Hauptstadt: Berlin Style

Geschichte, Mode, Politik, Kultur – Berlin hat in jeder Hinsicht eine Menge zu bieten. Auch in Sachen Design gibt es in der deutschen Hauptstadt so einiges zu entdecken und bei homify freuen wir uns immer wieder über neue coole Berliner Designs. Grund genug, euch einige davon mal gesondert vorzustellen – und zwar in diesem Ideenbuch. Den Fokus haben wir dabei auf Designer und Shops gelegt, die sich den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Recycling und Upcycling verschrieben haben. Taucht mit uns ein in die bunte, kreative Welt der Berliner Designer und lasst euch von ihren innovativen Ideen inspirieren.