Perfektes Penthouse mit Persönlichkeit

Die offene Küche überzeugt mit puristischem Design und einer topmodernen Ausstattung. Die weißen, grifflosen Fronten passen sich den Wänden nahtlos an, der helle Holzboden und die Holzelemente an Barhockern und Stühlen erden den cleanen Look und lassen ihn natürlich und wohnlich wirken. Der Clou ist hier das Lichtkonzept, das dem Raum mit einer raffinierten Mischung aus LED-Spots, modernen Hängeleuchten und einem indirekten Lichtband rund um die abgehängte Decke eine friedvolle und freundliche Atmosphäre verleiht.