Temperamentvolles Einfamilienhaus

Zweifellos bleibt diese Fassade von niemandem unbemerkt. Der in Stufen gestaltete und monumental wirkende Körper wird von Auskragungen, Aussparungen in geometrischen Formen und verzierenden Elementen bestimmt. Doch nicht nur die architektonischen Details prägen das Äußere. Daran ist weitestgehend auch die ausgefeilte Beleuchtung beteiligt sowie der Einsatz von Farbe, was zusammen Ergebnis der kreativen Ader der Designer und den Wünschen der Besitzer ist. Der mehrgeschossige Bau verfügt über einen Balkon, der als blauer Rahmen kenntlich gemacht wurde, sowie über eine Garage, die sich unmittelbar darunter befindet. Ja, das ist nicht etwa der Eingangsbereich, sondern Parkfläche für die Fahrzeuge der Familie. Gittertüren können verschlossen werden und sorgen so für die nötige Sicherheit. Zutritt zum Haus findet man über die seitliche Bebauung.