Woran du erkennst, dass du dringend renovieren solltest

Fliesen halten ewig. Bis zu 50 Jahre können vergehen, bis das Auswechseln wirklich nötig wird. Ob die Fliesen nach so vielen Jahren noch ansehnlich sind, ist eine andere Frage. Fliesen der 70er oder 80er Jahre können zum Vintage-Stil der Einrichtung passen, sieht man ihnen ihr Alter an, wirken sie jedoch weniger stilecht. Spätestens, wenn Bohrlöcher sich nicht mehr verstecken lassen und einzelne Fliesen fehlen oder bereits durch andere ersetzt wurde, ist die Zeit für neue Fliesen gekommen. Damit die Fliesen in Bad und Küche so lange wie möglich genutzt werden können, lohnt es sich, ein Paket davon zu lagern und bei Bedarf einfach einzelne Fliesen auszuwechseln. Einfarbige Fliesen können, beispielsweise am Fliesenspiegel, in der Küche auch durch einzelne Dekorfliesen ergänzt werden.